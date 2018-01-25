حراڨة يخاطرون بفلذات أكبادهم نحو مصير مجهول

مع تنامي ظاهرة الهجرة غير الشّرعية لأسر بأكملها، مخاطرين بفلذات أكبادهم.

كاميرا “صريح جدا”التي تبثّ على قناة النهار تقرّبت من المواطنين وسألتهم حول مغامرة العائلات بأبنائهم الصغار في قوارب الموت.

عارض المواطنون فكرة الحرڨة خاصّة مع العائلات الّتي أصبحت موضة بحثا عن العيش الحسن في المهجر.

وأكّد هؤلاء المواطنين أنّه علاوة على المعاناة التي يعيشونها في عرض البحر.

يصطدمون بواقع مر ينتظرهم عندما يصلون إلى البلد الّذي هاجروا إليه.

مشدّدين عليهم بالبقاء في بلدهم الجزائر، عوض الإنتحار و قتل أبنائهم .