حرب إلكترونية وهمية بين جورجينا وياسمين صبري

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعارضة الأزياء الإسبانية “جورجينا رودريغيز”. زوجة اللاعب العالمي “كريستيانو رونالدو”. طالبت فيها من الفنانة المصرية الشهيرة ياسمين صبري عدم تقليدها.

وتم توجيه اللوم أكثر من مرة لياسمين صبري بتقليد عارضة الأزياء العالمية بسبب التشابه بينهما. فيما أفادت مصادر بأن الصفحات المنسوبة لجورجينا وياسمين صبري غير حقيقية. ويتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور تُظهر تقليد ياسمين صبري لجورجينا.

وخلال الساعات الماضية ظهرت صفحة يقال إنها منسوبة لجورجينا على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”. نشرت بها رسالة مشفرة بالانجليزية فحواها “كونى نفسك وليس أنا” مع الإشارة للفنانة ياسمين صبري. وظهرت صفحة أخرى يقال أنها منسوبة للفنانة ياسمين صبري، تنشر صورة لها كتب فيها “أنا لا أتنافس مع أي شخص” في إشارة لجورجينا.