حرب الأثير ..الإختراق الخفي

مازالت شبكة البث الإذاعي في الجزائر تعاني غزو واختراق الإذاعات الأجنبية سيما المجاورة بالحدود والسواحل وفي مقدمتها الإذاعات الإسبانية والمغربية.

مع التطور التكنولوجي الرهيب دخلت العديد من الدول ما يعرف بحرب الأثير، حيث تعتبر الجزائر الحلقة الأضعف في صراع الذبذبات.

ما دفع مؤسسة البث والإرسال الاذاعي في الجزائر، الى دق ناقوس الخطر، حول انهيار منظومة الارسال الاذاعي، امام منافسة وغزو قوي .

رئيس مهندس بمؤسسة البث والارسال الاذاعي، عبد الكريم آيت علجت، قال ان الجزائر تقدمت بـ 160 شكوى منذ 2011.

وتتعلق شكاوى الجزائر،باختراق الاذاعات الأسبانية، التي كثيرا ما تقوم بالتشويش على الارسال الاذاعي المحلي

في غضون ذلك أكد ذات المسؤول في تصريح للاذاعة الجزائرية ، أنه تم اطلاع الهيئة الدولية للاتصالات بالخروقات الاسبانية

واضاف ان الإدارة الاسبانية تجاوبت مع شكاوى الجزائر ، ولجأت الى توقيف بث 18 محطة

وفي السياق،اكد رئيس مهندس بمؤسسة البث والارسال الاذاعي إلى أنه تم اكتشاف 17 محطة اخرى تعمل بطرق غير ملائمة