حرب الألوان بين المولودية والإتحاد في بولوغين!

شهدت ملعب “عمر حمادي” ببولوغين حركية غير عادية بالمرة، بعد إنتشار صور لمُدرجات “البحر” وهي تحمل ألوان نادي مُولودية الجزائر.

وجاءت هذه الخطوة لتدفع مُحبي إتحاد العاصمة المالك لـ”بولوغين” للرد سريعا، وإعادة طلاء ذات المُدرجات بالأسود والاحمر، صبيحة هذا الإثنين.

وصنعت حرب الألوان في “سانت اوجان” الحدث في موقع التواصل الإجتماعي “فايس بوك”، وتسببت في فتنة حقيقية بين مُحبي الفريقين.

ويُنتظر أن تعرف الساعات القادمة تفاصيل جديدة، بإعتبار أن تغيير الألوان من طرف مجهولين من المُفترض ألا يمر مرور الكرام.