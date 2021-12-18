حرب البطاقات الصفراء و الجزائر بأقل عدد في النهائي

نال خمسة لاعبين بطاقة صفراء من المنتخب الوطني الجزائري و التونسي في المباراة التي تقام بملعب البيت بالخور القطرية في نهائي منافسة كأس العرب.

وعرفت المباراة تلقي كل من المهاجم بغداد بونجاح و المدافع الياس شتي بطاقتين صفراوتين.

من الجانب المقابل، تلقى المنتخب التونسي ثلاث بطاقة صفراء أبرزهم المساكني، ما يؤكد القوة والإندفاع البدني الكبير الذي يشهده اللقاء.

يذكر، أن التغييرات من الجانب الجزائري كانت في وسط الميدان والأمر يتعلق بميرزيق في مكان دراوي