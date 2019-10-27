حرب البيانات تتواصل.. هذا رد النقابة الوطنية للقضاة على وزارة العدل

ردت النقابة الوطنية للقضاة على بيان وزارة العدل حول الحركة السنوية للقضاة.

وأكد النقابة في بيان لها نسبة 96 بالمائة مشاركة في إضراب اليوم والتي وصفتها بـ”الساحقة”.

وقالت النقابة أن البيان الذي شارك في تحريره 12 عضوا من أعضاء المجلس الاعلى للقضاء يدحض ما جاء في بيان الوزارة.

واردف البيان أن الحركة السنوية تمت في إطار غير قانوني، من خلال مصادرة دور المكتب الدائم للمجلس.

وقالت أن البيان هو شهادة من الأعضاء لتحملهم مسؤوليتهم امام الامة و الترايخ.

وإتهمت النقابة، وزارة العدل بمحاولة توجيه الرأي العام الوطني وحصر مطالب القضاة في الشق المادي ، في حين أن الواقع هو خلاف ذلك.

وإختتمت النقابة بيانها بأن مطالب القضاة مشروعة ومازالت محل تجاهل من قبل الوصاية، ما يعني ان القضاة سيواصلون مقاطعة العمل لحين صدور قرار مخالف.