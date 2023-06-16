حرب الذكريات بين المولودية والاتحاد!

انطلقت حمى داربي الجزائر، بين المولودية والاتحاد، المرتقب الجمعة القادمة، ضمن تسوية الجولة الـ 23، مبكرا بين إدارة الفريقان.

وانطلقت حرب استفزازية، بين المولودية والاتحاد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أسبوع عن الصدام المرتقب.

واستذكرت مولودية الجزائر، عبر “فيسبوك” تتويجها أمس، على حساب الاتحاد يوم الـ 15 جوان 2006، في السيدة الكأس، وأرفقت منشورها بتعليق قالت فيه: “في مثل هذا اليوم.. المولودية تطيح بالإتحاد في ثالث نهائي بين الفريقين وتتوج بكأس الجمهورية الخامسة في تاريخها.”

ليأتي الرد اليوم الجمعة 16 جوان، من الاتحاد، حيث نشرت الصفحة الرسمية للفريق، عبر “فيسبوك” صورة لجريدة “لو بوبل” الناطقة بالفرنسية، والتي تعود إلى سنة 63، وعلقت: “في مثل هذا اليوم.. اتحاد العاصمة يتوّج بأول بطولة وطنية في موسم 1962- 1963 بعد تفوقه على مولودية الجزائر 3-0”.