حرب بيانات بين أنصار تبون والمنشقين عنه.. مدير الحملة في تيزي وزو يعمل لحساب مترشح آخر

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حرب بيانات بين أنصار تبون والمنشقين عنه.. مدير الحملة في تيزي وزو يعمل لحساب مترشح آخر
بقلم م. فيصل

أصدر ما يسمى بالتحالف الوطني للجمعيات والمجتمع المدني لمساندة المترشح عبد المجيد تبون، بيانا مساء اليوم الإثنين، ردا على بيان آخر نشره منشقون عن حملة المترشح.

وقال بيان التحالف الوطني للجمعيات المساندة لتبون، إن سليمان كروش مدير حملة تبون في تيزي وزو ومسؤول اللجنة الوطنية لدعمه، الذي أعلن انشقاقه، قد جرى فصله منذ أسبوع.


واتهم البيان مدير حملة تبون في تيزي وزو بالعمل لفائدة مترشح آخر، لم يسمه بالاسم، لكن الإشارة كانت واضحة إلى أن أصابع الاتهام في حملة تبون تتجه إلى ميهوبي.
وقال بيان تحالف الجمعيات المساندة لتبون إنه ثبت لديها بأن سليمان كروش كان يعمل لحساب مترشح آخر، وهو ما أدى لإقالته وعزله.


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