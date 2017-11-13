حرب تصريحات في تونس بسبب بونجاح !!

وجد الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، نفسه وسط حرب تصريحات في تونس وهو المتواجد حاليا مع المنتخب الوطني، بمركز سيدي موسى.

وإتهم أسطورة النجم الساحلي، زياد الجزيري، الإدارة بعدم الكشف عن قيمة انتقال “بونجاح” للسد القطري والقيام بتلاعبات في المبلغ الذي دخل خزينتها.

ووصل الرد سريعا من طرف إدارة “ليتوال”، والتي أصدرت بيانا رسميا، أكدت خلاله بأنها كانت شفافة بخصوص مُهاجم المنتخب الوطني.

وكشف النجم الساحلي، بأن إبن وهران مع القطريين مُقابل 4.5 مليون أورو، مُرفقة ذلك بأرقام دقيقة عن هذا المبلغ.