حرب رئاسة أمريكا تنطلق بين ترامب وبايدن.. والفضائح في الواجهة

يبدو أن حرب رئاسة الولاية المتحدة الأمريكية، قد انطلقت فعليا بين الرئيس الحالي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وانطلقت سلسلة الفضائح بين عائلتي المترشحين، حيث وجه دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكى اتهامات لنجل المرشح الديمقراطي جو بايدن.

واتهم ترامب جونيور، ابن بايدن بالحصول على 1.5 مليار دولار من الصين، و3.5 مليون دولار من مسؤول مقرب للرئيس الروسي.

ووجه رسالة إلى بايدن عبر تويتر “حصل ابنك على 1.5 مليار دولار من الصين، و3.5 مليون دولار من مساعد بوتين”.

وأضاف “لقد أمضيت 50 عامًا في شحن الوظائف الأمريكية إلى الصين، وابنك هانتر عضو حاليًا في مجلس إدارة شركة صينية”.

وفي وقت سابق، هاجم جونيور ترامب، نجل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، جو بايدن، المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال ترامب الابن إن بايدن كان سيسمح للآلاف من المرضى بدخول الولايات المتحدة الأمريكية، وإرباك النظام الصحى الأمريكى.

وواصل نجل الرئيس الأمريكي، هجومه على بايدن، مطالباً إياه بالترشح لرئاسة جمهورية الصين، بعد مساندته لهم خلال العقود الماضية.