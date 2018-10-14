حرب شوارع تطيح بعصابة مخدرات بحوزتها صدرية واقية من الرصاص في العاصمة !

توقيف 8 مروجين بعد مواجهات باستعمال مقذوفات نارية في حي «الجبل»

تمكنت مصالح الضبطية القضائية في حي «الجبل» بالحراش شرق العاصمة، من القبض على عصابة متكونة من 8 أشخاص من ذوي السوابق العدلية، بعدما تسببوا في إحداث فوضى عارمة خلال حرب شوارع جمعتهم بآخرين حول تزعمهم بيع المخدرات و»الكاشيات»، حيث قام الجناة بإحراق منازل مواطنين من أجل الانتقام من أشخاص آخرين، وذلك باستعمال مقذوفات نارية.

حجزت مصالح الأمن أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع، وعتادا حربيا متمثلا في صدريات واقية من الرصاص، وبعد استكمال إجراءات التحقيق الأمني، تم إعداد ملفين، أحدهما عن جناية الحرق العمدي، والثاني عن جنحة ترويج المخدرات.

وحسب المعلومات الأولية التي تحوزها «النهار» من مصادر موثوقة، فإن وقائع القضية الحالية تعود إلى تاريخ 27 سبتمبر المنصرم، وبالضبط في حدود الساعة السابعة والنصف مساءً، حيث تمكنت مصالح الضبطية القضائية من القبض على المدعو «م.ح» في حي باش جراح وبحوزته مبلغا قارب 15 مليون سنتيم من مختلف الفئات النقدية.

وعند سماعه، أكد أنه ليست له أي علاقة بالمسمى «ش.ي»، ولم يتعامل معه في مجال ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

مضيفا بالقول إنه لم يقم باستعمال مختلف الأسلحة والمقذوفات النارية من أجل الانتقام أو تحريض أشخاص آخرين، وبخصوص المبلغ المحجوز، فقد أكد أنه ملكه، وهو من عائدات عمله في مجال التجارة.

وبعد تحصل مصالح الضبطية على إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي من أجل تفتيش مسكن المشتبه فيه المدعو «ش»، فقد حاول الهروب بعد التخلص من شيء كان داخل وسادة نومه، ثم تسلل إلى غاية مسكن جيرانه واختبأ في خزانة.

وقد أسفرت هذه العملية عن ضبط وحجز 4 صفائح من المخدرات بوزن 376 غ بحوزة المشتبه فيه الرئيسي، إلى جانب 216 كبسولة من نوع «بريڤابالين»، 3 أدوية من نوع «ريفوتريل»، وقارورة من الحجم الكبير معبأة بالبنزين، ومقذوفتان من نوع «بوق»، صدرية بلاستيكية واقية وكذا صدرية واقية ضد الرصاص تحمل آثار أسلحة بيضاء، ومبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم.

وحسب ذات المصادر، فإن المتهمين الثمانية متابعون بتهم تكوين مجموعة أشرار، وحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض الترويج، وحيازة أسلحة بيضاء محظورة، والمشاجرة باستعمال الأسلحة البيضاء والمقذوفات النارية والزجاجات الحارقة، مع حيازة عتاد حربي متمثل في صدرية واقية من الرصاص.

وبعد تقديم جميع المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، أصدر أمرا بإيداعهم الحبس مع فتح تحقيق قضائي.