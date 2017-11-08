حرب عصابات بين المترشحين ببرج البحري

أوقفت مصالح الأمن بالعاصمة، يوم الإثنين الماضي، شابين كانا على متن شاحنة صغيرة من نوع هربيل بمنطقة برج البحري.

تم العثور لديهم على أسلحة بيضاء وعصي وتبين أنهم كانوا وراء حملة تخريب اللوحات المتعلقة بالإنتخابات.

كما عثرت مصالح الشرطة لديهم حسب مصدر قضائي بمحكمة الرويبة، على وثيقة تحريضية تدعو السكان إلى عدم التصويت على قائمة مرشح الأفلان،

وبعد التحقيقات تبين أنّ هؤلاء الشابين تصرفوا في إطار حرب بين المرشح الذي كان رئيس بلدية وأشخاص آخرين كانوا سيعينون على رأس القائمة،

وكلاهما متورط في قضايا التلاعب بالعقار وهما مسبوقان قضائيا في مثل هذه القضايا.

وتبين أن هؤلاء تصرفوا بناء على أموال تلقوها لقطعه الطريق أمام هذا المرشح بعدما يكون الشخص الذي وفر الأموال قد تلقى ضمانات من مرشح آخر بتسوية وضعيتهم إذا تم الإنىتخاب عليه.

فيما تم إحالة المتهمان على القضاء، وإيداعهما الحبس، حسب مصدر قضائي في محكمة الرويبة.