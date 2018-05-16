“حرب” في “تويتر” بين القطريين والسعوديين بسبب بونجاح

تحول الدولي الجزائري، بغداد بونجاح لمادة دسمة وموضوع “حملات” و”حملات مُضادة” بين وسائل الإعلام القطرية والسعودية، في الأيام القليلة الماضية.

ودافع الإعلام القطري ومُشجعو “السد” عن هدافهم، رافعين شعار “كُلنا بونجاح” في وقت أن جيرانهم، لم يكونوا رحيمين بإبن الباهية.

وتحول موقع “تويتر” لـ”ساحة حرب” بين الأشقاء في صورة مؤسفة جدا، خاصة وأن “القضية” لم تكن تحتاج كُل هذا التهويل.

وصنع “بونجاح” الحدث بتشباكه لفظيا مع حكم لقاء الذهاب بين فريقه والأهلي السعودي، وبعدها مع إعلامي سعودي بعد مواجهة الإياب.