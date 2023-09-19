حرب قضائية بين دولتين أوروبيتين بسبب شنغن

هدد رئيس الوزراء الروماني مارسيل سيولاكو بإحالة النمسا إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. إذا لم ترفع حق النقض ضد طلب بلاده الانضمام إلى منطقة شنغن بحلول ديسمبر.

ومنعت الحكومة النمساوية انضمام رومانيا وبلغاريا إلى المنطقة بلا حدود للاتحاد الأوروبي. بسبب مخاوف من زيادة الهجرة غير الشرعية. ورومانيا مستعدة للطعن في هذا العائق أمام محكمة العدل الأوروبية. إذا لم يتم حله خلال الاجتماعين المقبلين لوزراء الداخلية والعدل في الاتحاد الأوروبي.

“إذا صوتت النمسا ضد انضمام رومانيا إلى منطقة شنغن في ديسمبر فسوف أتقدم بالطبع بطلب إلى محكمة العدل الأوروبية”. هذا ما أعلنه سيولاكو خلال اجتماع لقادة الحزب الديمقراطي الاشتراكي يوم الاثنين (18 سبتمبر/أيلول).

وقد هددت رومانيا عدة مرات باتخاذ إجراءات قانونية في هذا الشأن. وفي جوان، أعلن عضو برلماني روماني رفيع المستوى. أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تكون السبيل الوحيد أمام البلاد للانضمام إلى الفضاء بلا حدود. لكن النمسا لا تبدو معجبة بتهديدات بوخارست.

وقال وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر في بيان “نتحدث حاليا عن المزيد من الضوابط على الحدود في أوروبا. وليس أقل منها”، مكررا معارضة النمسا الحالية لتوسيع الاتحاد الأوروبي.

وقد أدخلت النمسا بالفعل ضوابط أولية على حدودها مع سلوفينيا والمجر. وتقوم حاليًا بتقييم إمكانية فرض ضوابط على الحدود الإيطالية.

ومع تزايد الهجرة وإعادة فرض الضوابط على الحدود في أوروبا، فإن توسيع منطقة شنغن لن يكون له أي معنى. حسبما صرحت وزارة الداخلية النمساوية ليوراكتيف.

ووفقاً لرينهولد لوباتكا، عضو البرلمان والمتحدث الرسمي باسم حزب ÖVP (الحزب الحاكم) للشؤون الأوروبية. فإن النمسا لديها بالتالي “أسباب واقعية” لتبرير حق النقض.

وقال ليوراكتيف: “إن عدم عمل نظام شنغن مع وجود العديد من الضوابط الحدودية الداخلية في منطقة شنغن يؤكد هذه المخاوف”.

وأضاف الزعيم السابق لحزب ÖVP: “الإجراءات القانونية ليست مفيدة هنا”.