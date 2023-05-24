حرب كلامية بين إليسا وشيرين وهذه التفاصيل
إنتشرت في الساعات الأخيرة الماضية، حرب كلامية بين النجمتين، المصرية شيرين عبد الوهاب، واللبنانية إليسا.
وأثار تصريح لشيرين عبد الوهاب حول إليسا، جدلا على تويتر، بعد أن تحدثت عن صفة لا تحبها باليسا.
وقال شيرين في برنامج “كاربول كاريوكي” على تلفزيون دبي عن إليسا: “بحب وضوحها لأنها واضحة أوي. وما بحبش ساعات إن هي لما بتغني بحس إنها ماسكة على الناس شيكات”.
#شيرين_عبدالوهاب تكشف لـ #هشام_الهويش خصال كل فنانة بين “ما تحب وما لا تحب فيهن”#CarpoolKaraokeAR على #تلفزيون_دبي و #على_أوان#CarpoolKaraoke@HishamStar @sherine https://t.co/b8HJcFd1tP pic.twitter.com/IxPVHPwKP0
— Carpool Karaoke Arabia (@CarpoolKraokeAr) May 22, 2023
وردت إليسا على تصريحات شيرين، من خلال نشرها لتغريدة لأحد الأشخاص ووضعت صورتها وهي تغني مقابل فتاة تمسك بشيك وفوقها تعليق: “إليسا كما تراها شيرين”، وعلقت بما معناه “بلا زعل”.
No hard feelings though 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/GqBWf51A90
— Elissa (@elissakh) May 23, 2023
وسبق لاليسا أن قالت في إحدى مقابلاتها أنه وعلى الرغم من أن شيرين تراضي وتصالح وتزعل أحيانا من حولها، غير أنها لا تزعل منها وهي تحبها لأنها عفوية ولا تقصد ما تقوله.