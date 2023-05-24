حرب كلامية بين إليسا وشيرين وهذه التفاصيل

إنتشرت في الساعات الأخيرة الماضية، حرب كلامية بين النجمتين، المصرية شيرين عبد الوهاب، واللبنانية إليسا.

وأثار تصريح لشيرين عبد الوهاب حول إليسا، جدلا على تويتر، بعد أن تحدثت عن صفة لا تحبها باليسا.

وقال شيرين في برنامج “كاربول كاريوكي” على تلفزيون دبي عن إليسا: “بحب وضوحها لأنها واضحة أوي. وما بحبش ساعات إن هي لما بتغني بحس إنها ماسكة على الناس شيكات”.

وردت إليسا على تصريحات شيرين، من خلال نشرها لتغريدة لأحد الأشخاص ووضعت صورتها وهي تغني مقابل فتاة تمسك بشيك وفوقها تعليق: “إليسا كما تراها شيرين”، وعلقت بما معناه “بلا زعل”.

وسبق لاليسا أن قالت في إحدى مقابلاتها أنه وعلى الرغم من أن شيرين تراضي وتصالح وتزعل أحيانا من حولها، غير أنها لا تزعل منها وهي تحبها لأنها عفوية ولا تقصد ما تقوله.