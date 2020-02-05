حرب كلامية بين “ميسي” وإدارة “برشلونة” !

رد “ليونيل ميسي” نجم “برشلونة” على إدارة فريقه وبالأخص زميله الأسبق “إيريك أبيدال” الذي اتهم بعض اللاعبين بالتخاذل.

ونشر “ليو ميسي” عبر حسابه الرسمي في “الانستغرام”: “”بصراحة لا أحب القيام بهذه الأشياء، لكن أعتقد أن كل شخص يجب أن يكون مسؤولًا عن مهامه وقراراته”.

وأضاف: “أعتقد أنه عندما نتحدث عن لاعبين، يجب أن نحدد أسماء، لأنه إذا لم نقم بذلك، فإن الاتهامات ستوجه إلى الجميع، وسيدعم ذلك الإشاعات”.

هذا وسيكون هناك إجتماع طارئ في البيت الكتالوني اليوم الأربعاء، وكل الأمور تحي إلى إقالة أو إستقالة “أبيدال” من منصبه.