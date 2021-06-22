حرب كلامية بين هواري الدوفان وبن شنات تنتهي بالعناق!

تصالح الفنانان، هواري الدوفان، ومحمد بن شنات، بعد الحرب الكلامية التي اشتعلت بينهما خلال الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الإجتماعي.ليخرج نجمي الراي، بمقطع فيديو جمعهما، أمس الإثنين، أعلنا فيه عن تصالحهما.

ونشر محمد بن شنات مقطع الفيديو الذي يوثق الصلح مع زميله وكتب: “ما عرفنا الا نضحكوا الا نبكو..السماح بيناتنا…أنا نبغيك و نموت عليك…”.ومن جهته، كتب الدوفان: “ماديروش علينا..السماح بيناتنا…خويا الصغير…نبغيك.”.

هذا وتم تداول تعليق لنجم الراي هواري الدوفان، ينتقد فيه بن شنات، ليخرج الأخير عن صمته، معبرا عن اندهاشه من هذا التصرف خصوصا وأنه يكن له معزة خاصة ويحترمه.ولم يتوقف بن شنات عند هذا، بل قام بتسجيل أغنية نشرها على حسابه بفايسبوك، رد فيها على هواري الدوفان، بسبب تلك التصريحات، لينجح في الأخير أصدقائهما المشتركين في جمعهما وحل سوء التفاهم بينهما.