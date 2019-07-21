“حرب محامين” تشتعل بين الجزائر ومصر!

أعلن محام جزائري عن توجيه شكوى لاتحاد المحامين العرب، ضد محام مصري أطلق حملة عداء ضد كل ما هو جزائري.

وتحصلت “النهار أونلاين” على نص رسالة تظلم وجهها المحامي سليمان برناوي المعتمد بمجلس قضاء البليدة، للأمين العام لاتحاد المحامين العرب.

وتضمنت رسالة التظلم شكوى ضد المحامي المصري سمير صبري، الموصوف بأنه “محامي السيسي”، وصاحب الآلاف من الدعاوى الكيدية في مصر.

وقال المحامي برناوي إن المحامي المصري أطلق تصريحات مستفزة ضد الأفراد والشعوب، وهي ممارسات تحط من مهنة المحاماة.

“محامي السيسي” ملزم بالاعتذار للجزائريين

كما اتهم المحامي برناوي زميله المصري بالجري وراء الشهرة من خلال اختلاق ذرائع لمقاضاة نجم المنتخب الجزائري رياض محرز.

ودعا المحامي الجزائري اتحاد المحامين العرب لتوجيه إعذار لـ”محامي السيسي” وإجباره على الاعتذار للشعب الجزائري.

كما دعا صاحب الشكوى أيضا زميله المصري إلى احترام السلوك المهني ورفع المستوى.

يشار في الأخير، إلى أن الكثير من القنوات والشخصيات الإعلامية المصرية أطلقت منذ يومين حملة عداء ضد كل ما هو جزائري.

وكان آخر مظاهر حملة العداء تلك، التصريحات المشينة التي أطلقها رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، الذي وجه شتائم عبر شاشات التلفزيون وعلى المباشر للنجم رياض محرز.