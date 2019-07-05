حرب نفسية على لاعبي “الخضر” !

تعددت التصريحات من المقربين وحتى المنافسين حول قوة أداء “الخضر” في كأس أمم إفريقيا 2019.

فالجميع يرشح المنتخب الوطني للتتويج بكأس إفريقيا ويحاولون أن يضغطوا بطريقة أو بأخرى على أشبال “بلماضي”.

غير أن هذا الأخير يعرف جيدا كيفية الخروج من هذا الضغط حيث في كل مرة يؤكد أن المنتخب الوطني غير مرشح للتتويج.

فيبقى كل من المنتخب المصري والسنغالي والمغربي بالنسبة لـ “بلماضي” المرشحون للتتويج بلقب البطولة.

ولهذا فإن رفقاء “محرز” مطالبون بتفادي الضغوطات واللعب مثلما جرت العادة واللعب مباراة بمباراة.