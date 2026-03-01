حرس الثورة الإيراني: سيكون البر والبحر مقبرة للمعتدين

أعلن ​الحرس الثوري الإيراني، أن أجواء البلاد أصبحت غير آمنة تماما لجميع طائرات العدو المعادية، مؤكدا أن المواجهة ستصبح الآن في البر والجو والبحر.

وقال حرس الثورة الايراني: “سيكون البر والبحر مقبرة للمعتدين أكثر من أي وقت مضى”.

وأشار إلى أن “دفاعاتهم الجوية أسقطت مسيرة تابعة للجيش الأمريكي في المناطق الجنوبية من البلاد”.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، أن “قواتهم ستنتقم من أعداء إيران وتلقنهم درسا”. مشددا على “أنهم سيدافعون عن أمن البلاد ومصالحها ووحدة أراضيها بكل قوة”.