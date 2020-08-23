حرس السواحل لوهران ينقذون 3 حراقة من الغرق بعرض بخر بوزجار

تمكنت وحدات من حرس السواحل للواجهة البحرية الغربية بوهران من اتقاذ 3 حراقة تعرضوا للغرق على بعد 3 اميال من شاطي بوزجار بعين تموشنت عقب تعرض القارب الذي كان يقل مجموعة من الحراقة للانقلاب.

الحراقة الذين انطلقوا من شاطئ الراس الأبيض بوهران لبلوغ الضفة الأخرى من البخر الأبيض المتوسط تم ترصد قاربهم الذي تعرض للانقلاب علي بعد اميال من شاطئ بوزجار من طرف حرس السواحل لوهران كانوا يقومون بدوريات روتيتية علي طول السواحل الغربية امام ارتفاع معدل عمليات الابحار السري مؤخرا حيث تم انقاذ 3 حراقة قدمت لهم الإسعافات الأولية قبل تحويلهم الي اليابسة فيما يجري البحث عن الحراقة الآخرين الذيم هم في عداد المفقودين.