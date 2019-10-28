حرس السواحل يحبطون مخطط ابحار سري ل 26 حراڨا بوهران

أحبط حرس السواحل بوهران في عمليتين متفرقتين مخطط ابحار سري لـ 26 حراڨا كانوا بصدد بلوغ الصفة الأخرى من البحر الابيض المتوسط.

وهذاضمن رحلتين انطلاقا من إحدى شواطئ الكورنيش الوهراني.

الحراڨة الـ 26 تم ترصد الفوج الأول منهم المتكون من 13 حراقا من بينهم امراتين بقارب صيد على بعد 15 ميلا بحرية شمال الأندلس. حيث تتراوح أعمارهم ما بين 25 و34 سنة وينحدرون من ولايات وهران، تيارت، غليزان، مستغانم والجزائر العاصمة .

فيما تمكن حرس السواحل من توقيف فوج تاني متكون من 13 حراقا آخرين من بينهم قاصر و9 افارقة من مالي وسيراليون تم محاصرتهم .

بينما كانوا على متن قارب مطاطي على بعد 5 أميال بحرية شمال رأس فالكون تتراوح أعمارهم ما بين 17 إلى 48 سنة.

أين تم اجلاؤهم إلى اليابسة من قبل حرس السواحل بعد تقديم الإسعافات لهم قبل تسليمهم للجهات الأمنية المختصة للتحقيق معهم.