حرس السواحل يحجز قنطارين من “الزطلة” غرب البلاد

في سياق متصل، أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من وهران وبشار، أربعة تجار مخدرات، بحوزتهم 662 غرام من الكيف المعالج و100 قرص مهلوس.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش بعين أميناس، 14 منقبا عن الذهب، وحجزت مولدين كهربائيين ومطرقتي ضغط، فيما تم توقيف 48 مهاجر غير من جنسيات مختلفة، بكل من تلمسان وتبسة.