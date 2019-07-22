حرس السواحل يحجز قنطارين من “الزطلة” غرب البلاد

أخبار الجزائر
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حرس السواحل يحجز قنطارين من “الزطلة” غرب البلاد
بقلم نسرين محفوف

حجز حرس السواحل، يوم أمس، 201,4كيلوغرام، من الكيف المعالج، إثر عمليات متفرقة بعرض البحر، قبالة سواحل وهران وتلمسان وعين تموشنت.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد ارتفعت حصيلة كميات المخدرات المحجوزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إلى أربعة قناطير و63,2 كيلوغرام.

في سياق متصل، أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من وهران وبشار، أربعة تجار مخدرات، بحوزتهم 662 غرام من الكيف المعالج و100 قرص مهلوس.
من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش بعين أميناس، 14 منقبا عن الذهب، وحجزت مولدين  كهربائيين ومطرقتي  ضغط، فيما تم توقيف 48 مهاجر غير من جنسيات مختلفة، بكل من تلمسان وتبسة.


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