حرس السواحل يعثرون على أكثر من قنطار كيف بالقرب من جزيرة بالوما في وهران

كانت على شكل 3 طرود عائمة

تمكن حرس السواحل التابعين للفرقة الإقليمية لوهران، من العثور على كمية معتبرة من المخدرات قدرتها مصادرنا بأكثر من قنطار كيف، كانت على شكل ثلاثة طرود عائمة على بعد ميلين عن جزيرة بالوما.

العملية التي نفذها حرس السواحل تمت خلال دوريات روتينية لهم على طول الشريك الساحلي لوهران، أين لفتت انتباههم طرود عائمة تطفو فوق سطح البحر، ليتم انتشالها، وبعد فتحها تبين أنها مخدرات من نوع الكيف المعالج كانت شبكات دولية تحاول تهريب هذه السموم بحرا للتضليل والإفلات من التضييق الممارس عليهم من طرف مصالح الأمن عبر الشريط الحدودي الغربي، ولا تزال الأبحاث وعمليات التمشيط الساحلي متواصلة من قبل حراس السواحل.