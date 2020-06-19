حرس السواحل ينتشل جثة شاب غرق بسواحل تيبازة

تمكنت وحدات حراس السواحل بشرشال، اليوم الجمعة، من إنتشال جثة شاب لفظتها أمواج البحر بالجهة الغربية لولاية تيبازة.

وتعود هذه الجثة الرابعة التي يتم إنتشالها في ظرف 24 ساعة بالساحل البحري بين تيبازة والشلف الحدوديتين.

كما وجدت هذه الجثة التي تعود لرجل ينحدر من ولاية البويرة، في مرحلة متقدمة من التعفن.

وقد تدخلت الوحدات المذكورة، من أجل إنتشال الجثة وإخراجها عبر ميناء شرشال، قبل تسليمها لمصالح الحماية المدنية لنقلها إلى مستشفى تيبازة.

وتجدر الإشارة، إلى أنه تم إنتشال 4 جثث خلال 24 ساعة، بعد إنتشال جثتي شابين بعرض البحر بتنس، وجثة شاب بساحل بلدية الداموس غربي تيبازة.