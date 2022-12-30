حرض على كراهية الجالية المسلمة.. مسجد باريس ينتفض ضد الكاتب ميشيل ويلبيك

أعلن المسجد الكبير في باريس عن رغبته في مقاضاة الكاتب ميشال هويلبيك بتهمة التحريض على كراهية الجالية المسلمة في فرنسا. وجميع تصريحاته التي أدلى بها مؤخرًا في مقابلة صحفية مكتوبة.

كثيرا ما اتهم مؤلف رواية “Anihilate” بمعاداة المسلمين. وشوه صورته مرة أخرى. ميشيل ويلبيك موضوع شكوى قدمها المسجد الكبير في باريس (GMP) إلى المدعي العام في العاصمة الفرنسية.

من خلال بيان صحفي نُشر على تويتر ، أشار شمس الدين حافز ، عميد مسجد باريس. إلى أنه أبلغ عن تصريحات ذات طبيعة معادية للإسلام. تلك التي أدلى بها الكاتب الفرنسي البالغ من العمر 66 عامًا في مقابلة مع عدد خاص. من مجلة Front Populaire، التي نشرت في نوفمبر الماضي.

عبر ميكروفون قناة “بي إف إم” الإخبارية، عبر شمس الدين حافز، عن استيائه من الخطاب “البغيض” للكاتب. والذي يعارض الفرنسيين من جهة والمسلمين من جهة أخرى. مشيرا إلى أن هذا أمر خطير.

بالنسبة لعميد الجامع الكبير في باريس، يهدف هذا الكاتب إلى تنشيط الخطابات والأفعال التمييزية. ويصر على أن “التطبيق الصارم للقانون هو الذي يجب أن يُطلب الآن”.