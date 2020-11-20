حرفيات يبحثن عن الحلال

امرأة من بومرداس تبحث عن الحلال ،استطاعت بأخلاقها تشريف عائلتها وتحافظ على سمعتها،تربت على طاعة الله والحرص على رضى الوالدين.

استطاعت بحسن معاملتها ولين قلبها كسب مودة من حولها، رصانتها زادت من جمالها، فهي مقبولة جدا، خمرية البشرة ومتوسطة القامة.

تحب كثيرا حرفتها، تمارس الخياطة في المنزل وتتفنن في إرضاء من يقصدها.

ترجو من الله أن يجبر بقلبها ويبعث من يطرق بابها وفي الحلال يكون زوجها، صاحبة الإعلان عازبة.

لم يسبق لها الزواج، تبلغ من العمر 42 سنة، تتمنى في شريك حياتها أن يكون صادقا، لديه عمل مستقر.

يكون الوسط الجزائري، لا بأس إن كان أرمل أو مطلقا ولديه ولدين على الأكثر،سنه يكون أقل من50عاما،تقبل الإقامة مع أهله.

الرقم السري: 133502

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من يفوز بهذه الجوهرة وينال متاع الحياة الدنيا؟

من إحدى ولايات الوسط،نعرفكم على فتاة تربت في كنف أسرة محافظة،رأس مالها الشرف، تغرس في أفرادها القيم الجميلة والفضائل الحسنة.

فتاة محبوبة وتلقى قبولا حسنا عند غيرها، النظر إليها يزرع فيك الأماني وتتجدد فيك الآمال، فتزهر الحياة أمامك وتبصر الفرح.

إنها فتاة في الـ29 من العمر، من إحدى ولايات الوسط،تمارس حرفة الخياطة في المنزل، جميلة الشكل، بيضاء البشرة وطويلة القامة.

تتمنى الحلال ولا شيء غيره، إلى جانب من بالمودة يسكنها روحه،وبالإخلاص يجعلها رفيقة دربه، يكون من أي منطقة من الوطن.

لا يهم إن كان أرمل أو مطلقا بولد، تقبل العيش مع أهله، سنه بين 30 و 40 عاما.

الرقم السري: 133503

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