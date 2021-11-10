تبقى المرأة دوما صحبة البصمة الجميلة في حياة أي رجل. فالمرأة الصالحة هي من تسعى لأن تحقق ذاتها وهي عقر دارها. حرفيات تعملن بجد ونشاط لكسب القوت ولتحيى الواحدة منهن وهي تفيد وتستفيد حافظة ماء وجهه، لطالما كنّ مطلوبات. من طرف رجال يكنون لهنّ كل التقدير ويؤمنون بعملهن ويرحبون به أيما ترحيب، باقة مختارة من خيرة حرفياتنا عبر الوطن.

الرقم السري :

135902

ذات همة وحياء.. فمن يحقق معها الرجاء

عروضنا اليوم تحت عنوان حرفيات تبحثن عن النصيب فيها نساء متميزات متألقات. كما عرفن كيف يحققن ذاتهن ويبرهن أن المرأة تستطيع أن تكون ناجحة بحرفة صغير تمارسها بيديها، وخير دليل هذه القبائلية الأصيلة. حرفية تمتهن الخياطة التي تتقنها وتتفنن فيها، اتصلت بنا وأعربت عن خالص نيتها في لأن تكون زوجة لرجل يحسن معاملتها. هي امرأة عازبة تبلغ من العمر 50 سنة، ذات همة عالية وخصال طيبة. متوسطة القامة، وجميلة الشكل، سليلة أسرة كريمة وأبوين فاضلين علماها أن الدنيا تؤخذ غلابا ولا مكان فيها للضعفاء.

تتمنى أن تعمر الدار وتجد روحا تسكن إليها. رجل يعي المسؤولية من إحدى مناطق الشرق أو من إحدى مناطق القبائل أو الوسط، سنه لا يتعدى 60 سنة. تقبله مطلق أو أرمل بأولاد تسعد برعايتهم والوقوف إلى جانبهم، ويكون عاملا مستقرا.

الرقم السري :

135903

من يديها الحلوتين.. ستعرف سعادة من نوع خاص

نبقى في وسط البلاد، هذه المرة في ولاية تيبازة، تريد واحدة من نباتها الطيبات. أن تشارك في ركننا متمنية أن تكون مشاركتها فاتحة خير عليها لتستقر إلى جانب من يكون قرة عين لها. هي شابة في الـ 40 من عمرها، عزباء لم يسبق لها الزواج. حنونة طيبة، صانعة حلويات من الطراز الرفيع، سمراء وطويلة القامة.

تبتغي أن يكون لها حظ مع رجل كن أوفياء جريدتنا الغراء. رجل رصين مثقف، متفهم لطبيعة عملها، سنه لا يتجاوز 55 سنة، تقبله من أي ولاية من الوطن. ولا يهمها إن كان أرمل أو مطلق بأولاد، وتحلم أن يتحقق أملها بارتداء الثوب الأبيض في أقرب الآجال.

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