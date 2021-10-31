حرفية عشرينية تهديك حياة بهية

أمينة من بومرداس، فتاة بهية، ذات نبرة جدية، تتسم بالصبر وقوة الإرادة، توسمنا من خلال مكالمتها أنها جديرة بفتح بيت وتكوين أسرة. كيف لا وهي حرفية مقتدرة في صناعة الحلويات العصرية، فتاة ذات نظرة يشع منها الأمل والتفاؤل.

لا تريد أمينة من خلال منبر مركز الأثير والإعلان الذي ضمته في ركننا هذا سوى أن تجد لقلبها مؤنسا جادا، لا تهمها الولاية بقدر ما تهمها الجدية والحب، رجل سنه من 26الى35سنة، أعزب لديه سكن خاص، وشرطها الأول والأخير أن يكون عاملا مستقرا.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135790

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