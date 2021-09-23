حرفية ماهرة تجعل حياتك جنة حقيقية

امرأة أخرى من العاصمة. على قيد الأحلام والأمل الجميل، بشاشتها نابعة من طيبة قلبها، فلا ترى على محياها سوى الابتسامة الراقية، هي سيدة تبلغ من العمر 49 سنة. حرفية ممتازة وصاحبة ذوق رفيع في مجال الخياطة، عازبة لم يسبق لها الزواج، متوسطة القامة وحسنة الشكل.

تطلب الحلال، وزوجا يحتوي قلبها حيا وحنان، تريده من العاصمة وما جاورها، سنه أقل من 65 سنة، تقبله أرمل أو مطلق، موظف مستقر، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

الرقم السري : 135626

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