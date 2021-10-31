حرفية وبنت أصول تبتغي زوجا على سنة الله والرسول

لا تحلو الحياة للأنثى مهما كان لها من الدلال والغنج في بيت أهلها. إلا وهي تحمل لقب رجل صادق ومحترم.هذا هو مبدئ ومبتغى صاحبة إعلاننا هذا في الحياة. حيث أنها وبعد أن بلغت من العمر ما بلغته. إلا أنها لا تريد سوى تحصيل الحلال مع رجل يكون لها سندا في الحياة.

أنا نسيمة من سطيف، مضى من عمرها 39سنة، لم يسبق لها الزواج، حرفية وبنت أصول، بيضاء البشرة ومتوسطة القامة، ربة بيت ممتازة وسليلة أسرة شريفة.

تريد أن يكون لها رجل تحتمي به وتستند عليه ما بقي لها من عمر، رجل يقدر المرأة، سنه ما بين45و55سنة، يكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري، تريده أعزبا أو أرملا فقط بأولاد، وستكون له ولأبنائه نعم القلب المحب والصادق.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135792

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