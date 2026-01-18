حرقاس: خرجات مكثفة لأعوان الرقابة تحسبا لشهر رمضان

قال مدير التجارة لولاية الجزائر العاصمة، عبد الوهاب حرقاس، إنّ مصالح الرقابة تكثف خرجاتها الميدانية عبر ربوع الوطن، مع اقتراب شهر رمضان الكريم. وفقا للتوصيات التي خرج بها اجتماع المجلس الوزاري المشترك الأخير.

وأضاف حرقاس في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن هذه الحركية تأتي لضمان التموين المستمر والمنتظم للسوق ووفرة المواد الأساسية. والتصدي للممارسات غير القانونية كالمضاربة. مشيرا إلى أن هذه الخرجات اليومية لأعوان الرقابة، تبين من خلالها أنه لا يوجد أي خلل فيما يخص التموين بالمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك”. داعيا المواطنين إلى ضرورة الإعتدال في اقتناء المواد الأساسية.

من جهتها، أفادت مديرة التجارة بولاية بلعباس، هجيرة محمودي، في تصريح للقناة الإذاعية لأولى، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل تدعيم مخزونات الولاية خلال هذه الفترة. فضلا عن تنظيم الأسواق الجوارية على مستوى كل الدوائر، مشيرة إلى أنه سيتم افتتاحها 15 يوما قبل حلول شهر رمضان. داعية التجار لاحترام الأسعار، مؤكدة أن أي رفع غير مبرر للأسعار يؤدي إلى معاقبة التاجر.

وتدخل هذه العملية في إطار توفير المواد الأساسية واسعة الاستهلاك. وتفادي أي شكل من أشكال المضاربة تحضيرا لشهر رمضان الكريم.

