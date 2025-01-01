حرق امرأة حية في مترو أنفاق نيويورك.. تصريحات صادمة للجاني

تم أخيراً التعرف على هوية الشخص الذي أحرق حياً في 22 ديسمبر في مترو أنفاق نيويورك (الولايات المتحدة).

وحسبما ذكرت شبكة “سي إن إن” أمس الثلاثاء 31 ديسمبر، ففي 22 ديسمبر، تم حرق شخص عمدا في مترو أنفاق نيويورك. وبعد أسبوع من الحادث، تعرفت السلطات عليه على أنه امرأة تبلغ من العمر 57 عاما تدعى ديبرينا كوام.

وقد تم تصوير هذا المشهد الصادم بشكل خاص بواسطة كاميرات المراقبة بالفيديو.

وقال الأطباء الجنائيون إن الضحية، البالغة من العمر 57 عامًا، تدعى ديبرينا كوام وتقيم في نيوجيرسي. وأوضحوا أن الفحوصات مكنت من تحديد أن «المرأة توفيت متأثرة بجريمة قتل ناجمة عن حروق واستنشاق الدخان».

وقُتلت ديبرينا كوام في 22 ديسمبر أثناء نومها في مترو الأنفاق في محطة كوني آيلاند-ستيلويل أفينيو في بروكلين. حيث استخدم رجل ولاعة لإشعال النار في ملابسها.

واتهم المشتبه به، وهو مهاجر غير شرعي يبلغ من العمر 33 عامًا، بالقتل والحرق العمد بعد أن تم التعرف عليه باستخدام مقاطع فيديو كاميرات المراقبة.

وخلال جلسة الاستماع الأولى أمام المحكمة، ادعى الأخير عدم علمه بالوقائع، فيما ادعى تناول الكحول.

وحسبما ذكرت شبكة “سي إن إن”، سيمثل الجاني للمحاكمة 7 جانفي المقبل.