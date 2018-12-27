حرق مستودع وسيارة إمام مسجد عمر بن عبد العزيز بالوادي

أخبار الجزائر
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حرق مستودع وسيارة إمام مسجد عمر بن عبد العزيز بالوادي
بقلم عبد العالي رحومة

استيقظ سكان قرية الجديدة بلدية الدبيلة شرق عاصمة الولاية الوادي، على وقع حرق مستودع وسيارة إمام مسجد عمر بن عبد العزيز بقرية مبروك بن بلة.

الحادثة جاءت بعد أن قام الامام بمسيرة انتفاضة لردع باعة الخمور والمخدرات التي غزت المنطقة والتي باتت تهدد ا
أبناء القرية .

اين قاد الإمام مسيرة سلمية وسط القرية حضرها مئات المواطنين، مطالبين بضرورة إيجاد حل وردع باعة الخمور والأفات الإجتماعية .

وفي أول رد فعل قام هؤلاء بحرق المكان لإسكات المعني على العدول عن هذه الحملة.

وأشار مصدر لـ”النهار” أن العملية لحرق تمت قبل صلاة الفجر ولم تتدخل أي جهة للتحقيق في الأمر.


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