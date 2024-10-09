حركاتي: إرتفاع حجم البضائع المعالجة عبر الموانئ التجارية

كشف الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية “سير بور” حركاتي محمد كريم الدين. عن ارتفاع ملموس في حجم البضائع المعالجة عبر الموانئ التجارية. خلال السداسي الأول من السنة الجارية.

وقال حركاتي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، إنّ الموانئ الكبرى عبر الغزوات. الجزائر العاصمة، عنابة ومستغانم. قد عرفت قفزة نوعية في حجم نشاطها التجاري خلال ذات الفترة. مضيفاً أن إجمالي البضائع المعالجة خلال السداسي الأول عبر الموانئ التجارية قدر بـ 64 مليون طن. أي زيادة بـ 3 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة للسنة الماضية.

كما أشار نفس المسؤول، إلى أنه من أهم الموانئ التي عرفت ارتفاعا ملحوظا في نشاطها خلال السداسي الأول، ميناء تنس الغزوات، عنابة، مستغانم والجزائر العاصمة.

وفيما يخص البضائع خارج المحروقات، فقد تم تسجيل خلال السُداسي الأول ما يعادل 33 مليون طن أي بزيادة تقدر بـ 8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2023. من جهة أخرى، فإن إجمالي الحاويات المعالجة خلال السداسي الأول لسنة 2024 تُقدر بـ 860 ألف حاوية. أي تسجيل ارتفاع بنسبة 23 بالمائة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2023.