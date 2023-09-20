حركاتي يحفز تعداد اتحاد العاصمة قبل تنقلهم إلى المغرب

قام الرئيس المدير العام لمجمع سيربور، محمد كريم الدين حركاتي، اليوم الأربعاء، بزيارة لتعداد اتحاد العاصمة، قبل تنقلهم إلى المغرب.

وجرت هذه الزيارة التي قام بها الرئيس المدير العام لمجمع سيربور، لفريق الاتحاد، بملعب “عمر حمادي”، بحضور الطاقم الفني والإداري للفريق.

كما استغل حركاتي، هذه الزيارة، من أجل إبداء دعمهم الكامل للفريق، وتشجيعهم قبل تنقلهم اليوم الأربعاء إلى المغرب.

يذكر أن بعثة اتحاد العاصمة، ستتجه اليوم الأربعاء إلى المغرب، لمواجهة فريق الفتح الرباطي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمنافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.