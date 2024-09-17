حركاتي يدعم لاعبي “سوسطارة” قبل موقعة الإياب أمام الملعب التونسي

خص رئيس شركة “سيربور” المالكة لغالبية أسهم نادي إتحاد العاصمة، عبد الكريم حركاتي، لاعبي فريقه بزيارة رسمية.

قبل المواجهة المرتقبة أمام الملعب التونسي، في إطار إياب الدور التصفوي الثاني، المؤهل لدور مجموعات كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وحسب بيان إدارة إتحاد العاصمة، عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، فقد زار، الرئيس المدير العام لشركة سيربور، عبد الكريم حركاتي، رفقة رئيس مجلس الإدارة، عثمان سحبان، اللاعبين والطاقم الفني، لتحفيزهم تشجيعهم قبل مباراة الملعب التونسي لحساب إياب الدور التمهيدي الثاني التي ستجرى يوم الأحد القادم بملعب ميلود هدفي بوهران.

كما تحدث، الرئيس المدير العام لشركة سيربور، عبد الكريم حركاتي، مع اللاعبين بخصوص المباراة القادمة أمام الملعب التونسي، و رؤيته المستقبلية للنادي.

وأوضح ذات البيان، أن حركاتي، قام بمتابعة الحصة التدريبية لتعداد الفريق، التي جرت مساء اليوم الثلاثاء، بملعب عمر حمادي ببولوغين، وتفاعل، حركاتي، مع الأجواء التي صنعها اللاعبون في تدريباتهم، حيث أبدى ارتياحه للظروف المتاحة للفريق من أجل تحقيق التأهل لدور المجموعات لكأس الكونفدرالية والدخول في غمار البطولة المحلية.