حركات غريبة وتصريحات صادمة خلال محاكمة المتهم بقتل الطالبة المصرية نيرة أشرف

عقدت محكمة جنايات المنصورة في مصر، اليوم الأحد، أولى جلسات، محاكمة الطالب. المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وفاجأ محمد عادل قاتل زميلته الطالبة نيرة أشرف أمام باب جامعة المنصورة القاضي بالضحك. بعدما سأله عن مفهوم الحب لديه وهي الحجة التي طالما روجها القاتل في تصريحاته حول أسباب ذبح زميلته. التي رفضت حبه وتهربت منه، وفق ما ذكر أمام جهات التحقيق والمحكمة، اليوم، في أولى جلسات محاكمته.

وفجَّر قاتل نيرة أشرف مفاجأة من العيار الثقيل، حيث اتهم الضحية بأنها هددته بالقتل. رغم ارتباطهما لمدة عام، ورغم أنه كان ينفق عليها، بعدما اشتكت له من معاملة أسرتها السيئة لها.

وأوضح محمد عادل، المتهم بذبح زميلته أمام باب الجامعة في أولى جلسات محاكمته بالقتل. أن الفتاة هددته بأنه لو طلب منها استعادة ما أنفقه عليها ستتهمه بالتعرض لها وإيذائها.

وأضاف أنه حاول الحديث معها مجدداً لحل وتسوية الخلافات بينهما لكنها صدته وطالبته بالابتعاد.

وقال في اعترافاته إنه كان ينفق عليها، وإنها كانت تحكي له مشكلات بينها وبين والديها. وإنهما على علم بقصة حبّهما، وتابع: “لكن عندما ذهبت مرة لمنزلها اكتشفت أن أسرتها لا تعلم شيئاً عن القصة”.