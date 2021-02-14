حركة الإصلاح: الرئيس تبون عازم على معالجة الاختلالات في أقرب الآجال

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، بمقر رئاسة الجمهورية .

ويدخل الاستقبال في اطار المشاورات السياسية التي يجريها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع الطبقة السياسية.

وهنأ غويني، الرئيس تبون، على اثر تعافيه بعد اتمام فترة العلاج واستعادة قوته الصحية.

وجاء في بيان الحركة، أنه لدى رئيس الجمهورية إلمام كبير بمختلف الأحداث والتطورات على الساحة الوطنية وفي مختلف الملفات.

وأكدت الحركة اعتزام الرئيس تبون معالجة مختلف الاختلالات المسجلة في مختلف القطاعات تدريجيا و في أقرب الآجال .

كما أشارت إلى عزم رئيس الجمهورية، الذهاب إلى انتخابات شفافة وذات مصداقية بدء من انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني .

وركزت المحادثات على تحسين الاطار المعيشي للمواطن البسيط، والحرص على توازن القدرة المعيشية لعموم المواطنين .

كما شددت الحركة على ضرورة تجديد المؤسسات المنتخبة على أساس متين من الشرعية والشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين.

وقدّم رئيس الحركة بعض الأفكار و لمقترحات المتعلقة برؤية الحركة لتحقيق التغيير المنشود.