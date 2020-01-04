حركة الإصلاح الوطني تدعم الحكومة الجديدة

أعلنت حركة الإصلاح الوطني اليوم السبت دعمها للحكومة الجديدة، وكذا الإصلاح العميقة التي يعتزم رئيس الجمهورية فتحها، بدءا بالإصلاح العميق للدستور الحالي.

وثمنت الحركة خلال انعقاد الدورة العادية الثامنة للمجلس الشوري للحزب اعتماد الحوار السياسي كآلية حضارية للنقاش بين مختلف الشركاء.

وأكد البيان على العمل من اجل تقريب وجهات النظر بين الجزائريين وتحقيق أوسع قدر ممكن من الانسجام الوطني للخروج من الازمة.

وفي ذات السياق جددت الحركة دعمها الكامل لمواقف الدولة الجزائرية الرافضة لكل أشكال ومحاولات التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية من أي جهة كانت ومهما كان عنوانها.

وأشار بيان الحركة “سننجح بإذن الله في بناء جمهوريتنا الجديدة التي مضمونها الدولة الوطنية النوفمبرية”.

و”سنعمل كجزائريين مع بعضنا البعض لتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات والتنمية الشاملة العادلة والمتوازنة”.