حركة الإصلاح الوطني: حزبنا مرتاح لمشاورات الرئيس بشأن الدستور

قال رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني ،اليوم السبت بالعاصمة، أن حزبه مرتاح إزاء الوضع السياسي في البلاد.

وأشارغويني،خلال إفتتاحه الملتقى الرابع لرؤساء المكاتب الوطنية ،بالمركز الثقافي عبد الحميد بن باديس،أن ما يقوم به الرئيس تعكس الإرادة السياسية.

وأوضخ غويني أن سياسة الرئيس ترمي إلى بناء جمهورية جديدة، ترتكزعلى تلبية المطالب الشعبية.

كما جدد بأن المشاورات الأخيرة، مكنت من استيعاب مختلف الفاعلين السياسيين ،على إختلاف مشاربهم الفكرية،

وقال غويني،أن حزبه والتشكيلات السياسية الأخرى تسعى من أجل”المساهمة الفعالة لمراجعة الدستور”حاثا مناضلي حزبه،على الشروع في توعية المواطنين بأهمية المراجعة.