حركة الإصلاح تثمن قرار رئيس الجمهورية بتنظيم الإستفتاء يوم أول نوفمبر

ثمنت حركة الإصلاح الوطني، اليوم الأربعاء، قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتنظيم الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور يوم الفاتح نوفمبر، مبدية استعدادها للمساهمة الفعالة في إنجاح هذا الاستحقاق.

وقال فيلالي غويني، خلال افتتاح الدورة العادية للمكتب الوطني للحزب، أن حركة الإصلاح الوطني “ستكون حاضرة بصفة فعالة للمساهمة في إنجاحه”.

واعتبر غويني، أن هذا الإستفتاء سيكون بمثابة انطلاقة حقيقية لتعزيز وتثبيت أسس الجمهورية الجديدة التي تهدف إلى تكريس دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية، مبرزا في نفس الوقت أن ورشة الاصلاح الدستوري تسير في الإتجاه الصحيح.

وذكر أن استقبال رئيس الجمهورية لمقترحات مختلف مكونات المجتمع بما فيها الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وكذا النقابات حول مسودة تعديل الدستور والأخذ بها، يدل على وجود إرادة سياسية لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب.

وفي سياق ذي صلة، دعا رئيس الحركة إلى فتح نقاش واسع حول تنظيم الدعم الإجتماعي ليصل إلى مستحقيه وتستفيد منه مختلف الفئات الهشة في المجتمع.