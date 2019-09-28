حركة الإصلاح تعلن مشاركتها في رئاسيات ديسمبر 2019

أكّد رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أن الحركة ستشارك في رئاسيات 12 ديسمبر بالصيغة التي سيقرها مجلس الشورى الوطني.

يأتي هذا خلال إشراف ، فيلالي غويني، على ندوة سياسية بدائرة صالح باي ولاية سطيف.

وثمّن غويني مرافقة الجيش الوطني للشعب، وأثنى على التزامه بتعهداته التي وفّى بها كاملة.

ودعا ذات المتحدث المواطنين غير المسجلين في القوائم الإنتخابية للقيام بذلك، للتعبير وممارسة حقهم في إختيار رئيسهم المقبل بكل حرية.

وأكد على إطارات الحركة ومناضلوها بالولاية للعب دورهم المنوط بهم في هذا الموضوع.

وتطرّق رئيس الحركة للراهن الإقتصادي والإجتماعي، داعيا الحكومة لتقديم مزيد من الإجراءات والتدابير لتحسين القدرة المعاشية للمواطن وتكريس العيش الكريم.

ونبه الى ضرورة اغتنام فرصة قانون المالية للعام 2020، لاعتماد ما يستجد من تدابير في هذا الإتجاه.