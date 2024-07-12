حركة البناء.. إنطلاق قوافل جمع التوقيعات

إنطلقت اليوم الجمعة، قوافل جمع التوقيعات لحركة البناء الوطني للراغب في الترشح عبد المجيد تبون.

ووقع رئيس الحركة، عبد القادر بن قرينة، على أول إستمارة، معبرا عن فرحته وتفائله بهذا اليوم.

هذا وأعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الخميس، ترشحه لعهدة ثانية تحسبا لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل.

وجاء إعلان الرئيس عن ترشحه لعهدة ثانية خلال لقائه الدوري مع الصحافة. حيث قال أنه ونزولا عند رغبة الكثير من الأحزاب السياسية وغير السياسية والشباب فقد “آن الأوان أن أعلن أنني أترشح لعهدة ثانية بما يسمح به الدستور”.

وأضاف الرئيس تبون، أنه “إذا قرر الشعب التزكية أهلا وسهلا.. واذا رفض الشعب فهو حر والذي يأتي بعدي يكمل المشوار”.