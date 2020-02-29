حركة البناء: الإستجابة لباقي مطالب الحراك الشعبي ستبني الجزائر الجديدة

أصدر اليوم مجلس شورى حركة البناء الوطني بيانا ختاميا عقب اجتماعه قال فيه، أن الشعب الجزائري اجتمع حول مشروع السياسي للحركة، مؤكدا بأن الحركة مستمرة في التزامها مع الحراك الشعبي ووفائها للمسار الباديسي النوفمبري.

كما شدد البيان على أن الاستجابة لباقي مطالب الحراك هي من ستبني الجزائر الجديدة الديمقراطية وتحدث القطيعة مع ممارسات الماضي، كما ثمنت الحركة الحضور الدبلوماسي القوي للجزائر في المحيط الإقليمي والدولي.

ودعت حركة البناء الى الحوار الواسع حول المستقبل من أجل حماية الاستقرار والوحدة الوطنية، بالإضافة إلى استكمال بناء المسار الديمقراطي وحماية الثوابت عبر تعديلات دستورية.

كما طالبت ذات الوثيقة بتحقيق التوافق حول الخيارات الكبرى في إطار المصلحة الوطنية.

ودعت حركة البناء إلى استكمال محاربة الفساد وتجفيف البيئة السياسية والمالية من سلوكيات العصابة لحماية الجزائر الجديدة.

كما أدانت حركة البناء كل محاولات التطبيع ورفض صفقة القرن بكل مخرجاتها ودعوة الشعب الجزائري الى رفع مستوى الدعم واحتضان القضية الفلسطينية.