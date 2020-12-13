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حركة البناء الوطني تبدي ارتياحها لشفاء الرئيس تبون

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حركة البناء الوطني تبدي ارتياحها لشفاء الرئيس تبون
بقلم خالد زوبيري

أعربت حركة البناء الوطني، اليوم الأحد، عن إرتياحها بعد تماثل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للشفاء.

وجاء في بيان الحركة:”سجلنا في حركة البناء الوطني بإرتياح كبير كلمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للشعب الجزائري بعد تعافيه من المرض و الحمد لله ، نسأله تعالى أن يتم عليه العافية و على جميع المرضى .”

قبل أن تضيف ذات الهيئة:”إن ظهوره وضع حدا للمشككين و المغرضين الذين تعودوا التشكيك في كل مسعى وطني مهما كان ، و ظهوره كان حاجة وطنية في وقت تتعرض فيه الجزائر لتهديدات كبرى على حدودها و لحملة أجنبية مسعورة ربما غير مسبوقة تقودها بعض الاطراف الحاقدة و التي تريد النيل من إستقرارها و سيادتها. ”

كما رحبت الحركة، بالتوجيهات التي تضمنتها كلمة الرئيس باستكمال الخيار الدستوري و تنفيذ المسار الانتخابي قريبا كخطوة جديدة تضاف الى الاصلاحات التي يتطلع لها الشعب الجزائري و يلغي كل دعوة تتبنى مرحلة انتقالية،

معتبرة ان تلك الاصلاحات لا يمكن ان تكون ناجحة و لا يمكن ان تؤتي ثمارها الا في اطار حوار وطني غير اقصائي لتجسيد تلك التعهدات و المشاريع المستقبلية .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=934331

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