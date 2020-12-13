حركة البناء الوطني تبدي ارتياحها لشفاء الرئيس تبون

أعربت حركة البناء الوطني، اليوم الأحد، عن إرتياحها بعد تماثل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للشفاء.

وجاء في بيان الحركة:”سجلنا في حركة البناء الوطني بإرتياح كبير كلمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للشعب الجزائري بعد تعافيه من المرض و الحمد لله ، نسأله تعالى أن يتم عليه العافية و على جميع المرضى .”

قبل أن تضيف ذات الهيئة:”إن ظهوره وضع حدا للمشككين و المغرضين الذين تعودوا التشكيك في كل مسعى وطني مهما كان ، و ظهوره كان حاجة وطنية في وقت تتعرض فيه الجزائر لتهديدات كبرى على حدودها و لحملة أجنبية مسعورة ربما غير مسبوقة تقودها بعض الاطراف الحاقدة و التي تريد النيل من إستقرارها و سيادتها. ”

كما رحبت الحركة، بالتوجيهات التي تضمنتها كلمة الرئيس باستكمال الخيار الدستوري و تنفيذ المسار الانتخابي قريبا كخطوة جديدة تضاف الى الاصلاحات التي يتطلع لها الشعب الجزائري و يلغي كل دعوة تتبنى مرحلة انتقالية،

معتبرة ان تلك الاصلاحات لا يمكن ان تكون ناجحة و لا يمكن ان تؤتي ثمارها الا في اطار حوار وطني غير اقصائي لتجسيد تلك التعهدات و المشاريع المستقبلية .