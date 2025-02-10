حركة البناء الوطني تثمن قرار تخفيض سن التقاعد لسلك التدريس

أعربت حركة البناء الوطني عن تثمينها قرار تخفيض سن التقاعد لسلك التدريس في قطاع التربية .

وحاء في بيان الحركة تلقت النهار اون لاين نسخة منه “..لقد تلقينا في حركة البناء الوطني بتثمين. كبير مخرجات وقرارت مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 09 فيفري 2025 برئاسة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية. لا سيما ما تعلق منها بقرارات التكفل ببعض انشغالات وتطلعات الفئة العمالية على غرار قرار تخفيض سن التقاعد ب 3 سنوات. لفائدة كل معلمي قطاع التربية”.

واضاف البيان “.كما رحبنا بقرارتوسيع إستفادة كل الأمهات من عطلة الأمومة إلى خمسة أشهر بدل ثلاث أشهر ونصف، وهي خطوات هامة نحو تعزيز مزيد من ضمان الحقوق والإستجابة. للتطلعات المشروعة، كما هي أيضا ترجمة الإرداة السياسية القوية لرئيس الجمهورية للوفاء بتعهداته الإنتخابية”.