حركة البناء الوطني تدعو إلى التصرف بما تقتضيه القوانين بخصوص القنصل المغربي

دعت حركة البناء الوطني بخصوص تصريحات القنصل المغربي بوهران، إلى متابعة أعمق للملف وقطع الطريق على ما من شأنه ضرب الأخوة بين الشعبين الشقيقين وتهديد قواعد حسن الجوار والإحترام المتبادل بين الدولتين الشقيقتين، والتصرف بما تقتضيه القوانين مع الدبلوماسي.

وأفادت الحركة، اليوم الجمعة في بيان لها، أنها تتأسف وتستنكر تصريحات القنصل المغربي بوهران والمخلة بالإحترام و الأعراف الدبلوماسية و أواصر الأخوة مع الشعب المغربي.

وأضافت الحركة انه وفي الوقت الذي ندعو في الجزائر إلى لملمة جراح المنطقة وتجاوز عوامل الخلافات فيها والتوجه نحو تأمين مستقبل شعوبها والتعاون بينها، تنصدم الساحة الوطنية بتصريح عدواني لا مبرر له من هذا الدبلوماسي مما يقتضي من سلطات البلدين الموقف الصارم حماية لعلاقات الأخوة من هذا التهور والتصريحات غير المسؤولة.

وثمنت الحركة أولى الإجراءات التي قامت بها الخارجية الجزائرية.

كما دعت الحركة إلى متابعة أعمق للملف وقطع الطريق على ما من شأنه ضرب الأخوة بين الشعبين الشقيقين وتهديد قواعد حسن الجوار والإحترام المتبادل بين الدولتين الشقيقتين، والتصرف بما تقتضيه القوانين مع الدبلوماسي