حركة البناء الوطني تدعو الى حوار مجتمعي لمواجهة التحديات  الداخلية والخارجية

دعا رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة إلى “حوار مجتمعي” يشارك فيه جميع الفاعلين لتجنيب الوطن التوترات الداخلية والتصدي للتحديات الإقليمية والدولية.

وخلال كلمته الإ فتتاحية للدورة العادية لمجلس الشورى الوطني للحركة قال بن قرينة أن الوضع الراهن يستوجب “تنظيم حوار مجتمعي لا يقصي أحد والسلطة مسؤولة أكثر من غيرها للمباشرة بذلك”.

وأضاف أن “السلطة ليست مستوردة و المعارضة ليست خائنة”.

كما أبرز ذات المسؤول الحزبي أن الجلوس على طاولة الحوار يرمي إلى تجنيب الوطن التوترات المجتمعية من جهة وإلى مجابهة المخاطر الخارجية من جهة أخرى”.

مشيرا في نفس الوقت إلى ضرورة الابتعاد عن لغة التخويف والتعالي”.

و جدد رئيس حركة البناء رفض تشكيلته السياسية المساس بالوحدة الترابية والثوابت الوطنية, إلى جانب رفض حزبه لما أسماه بـــ: المغامرة بالنسيج الإجتماعي.

و تماسكه عن طريق محاولة نشر النعرات الفئوية أو الجهوية أو الدينية مبرزا ضرورة الحفاظ على المكتسبات الإجتماعية.

وبخصوص قرار الحركة في المشاركة من عدمها في الإنتخابات الرئاسية لسنة 2019 قال بن قرينة أن ذلك سيتحدد، خلال اجتماع مجلس الشورى باعتباره سيد في اتحاد القرار المناسب.