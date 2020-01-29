حركة البناء الوطني تدين صفقة القرن

أعربت حركة البناء الوطني عن إدانتها لما سمي بصفقة القرن التي دعى إليها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وأفادت الحركة، اليوم الأربعاء في بيان لها، وقوفها مع الشعب الفلسطيني في حقه المشروع عن أرضه وحريته.

وأعربت الحركة في البيان “ندين التلاعب بحقوق الشعوب والدول والإعتداء السافر على الشرعية الدولية والإنحياز للكيان الصهيوني على حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة”.

ودعت الحركة “المنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤوليتها في فرض هذا التعسف وإنتهاكه للحق الفلسطيني”.

كما دعت أيضا الشعوب الحرة إلى التعبير عن دعمهم حرية الفلسطنيين في حقهم في تقرير مصيرهم واستقلال دولتهم.

وأشارت في السياق ذاته عن املها في الديبلوماسية الجزائرية أن يكون لها موقف المبادرة في المنظمات الإقليمية والدولية للدفاع عن الشعب الفلسطيني والتصدي السياسي لمحاولات فرض واقع جديد.